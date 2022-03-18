Karaman'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü etkinlikleri

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler saat 09.00'da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan garnizon ve polis şehitliğine geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ile daire müdürleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.