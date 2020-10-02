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Karaman'da semt pazarlarında tek tip etiket uygulaması

Karaman’da tüm pazar tezgahlarına tek tip etiket zorunluluğu getirildi.

Karaman'da tüm pazar tezgahlarına tek tip etiket zorunluluğu getirildi. Yeni uygulama ile ürün fiyatı ve üretim yerine dair yanıltıcı bilgilerin önüne geçilecek.


Karaman'da bugünden itibaren semt pazarlarında tek tip etiket uygulamasına geçildi. Karaman Belediyesi'nin hazırladığı etiketler zabıta ekipleri tarafından Perşembe Pazarında esnaflara ulaştırıldı. Pazar yerinde tezgahları tek tek dolaşarak denetim yapan ekipler, kağıt ve karton üzerine elle yazılmış etiketlerin yerine dağıtılan tanıtım levhalarının görülecek şekilde satış tezgahlarında olması gerektiğini bildirdi.


Yapılan yeni uygulamayla, satılan ürünlerin adı, cinsi, birim fiyatı, üretim yeri ve üretim yönteminin yanı sıra fiyat karmaşasının da önüne geçilmiş olacak.

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