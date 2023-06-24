Karaman'da ‘Sevdiklerinin gözünü yolda bırakma' uygulaması

Vali Akkoyun, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli Karayolu üzerindeki emniyet ve jandarmaya ait uygulama noktalarında bugünden itibaren başlatılan ‘Sevdiklerinin Gözünü Yolda Bırakma' uygulamasını yerinde inceledi. Vali Akkoyun'a incelemeleri sırasında Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay da eşlik etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Tuncay Akkoyun, “Kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın memleketlerine dönüş nedeniyle trafikte bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk tüm illerde olduğu gibi ilimizde de yaşanıyor. Bugün şehre giriş noktalarındaki uygulama noktalarında vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaları noktasında hem bilgilendiriyoruz, hem de bayramlarını kutluyoruz. Buradan tüm sürücülerimize bayram öncesi emniyet kemeri başta olmak üzere tüm kurallara uymalarını istirham ediyorum. Tatil süresince emniyetimiz ve jandarmamız yollarda bütün tedbirleri almış vaziyettedirler. Vatandaşlarımızın seyahat ettikleri yerlere sağ salim huzur içerisinde ulaşmaları noktasında gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Vatandaşların da alınan bu tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz" dedi.

Vali Akkoyun, daha sonra ekipler tarafından durdurularak kontrol edilen araç sürücülerinin yanına giderek kurallara uymalarını istedi, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.