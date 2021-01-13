Karaman'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Karaman'da şiddetli rüzgar, yol kenarında ve kaldırım üzerinde bulunan iki ağacın devrilmesine neden oldu.

Karaman ve çevresinde gece yarısı başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabaha karşı şiddetini arttıran rüzgar, Karaman-Konya karayolunun 1. kilometresinde yol kenarında bulunan ağacı devirdi. Devrilen ağaç nedeniyle yolun tek şeridi kısmen trafiğe kapandı. Bölge Trafik ekipleri ağacın devrildiği yerde güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağaç daha sonra karayolları görevlileri tarafından kaldırılırken, yola kırılan dallar da süpürüldü. Çeltek Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerindeki refüjde bulunan bir ağaçta rüzgara dayanamayarak kökünden kırılarak devrildi. Devrilen ağaç caddenin tek şeridini ulaşıma kapattı. Trafik ekibi cadde üzerinde tedbir alırken, devrilen ağaç Karaman Belediyesi ekiplerince cadde üzerinden kaldırıldı.