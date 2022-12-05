Karaman'da silahla 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Karaman'da silahla 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. konuşmak için Ali Atakan Y.'yi (20) parka çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.'yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Yaralanan Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Polis merkezine çağrılan ambulansla yaralı şahıs, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Aziz S.'yi Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Aziz S., kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler, Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu. Katil zanlısı Aziz S., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye arka kapıdan alınan Aziz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.