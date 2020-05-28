Karaman'da silahla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Karaman’da 4 kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karaman'da 4 kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkeze bağlı Ağılönü köyünde yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.K., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Ağılönü köyünde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu İ.S. (35), A.K. (26), A.K. (30) ve İ.K. (34) isimli kişiler av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.