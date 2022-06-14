Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Erbay (26) ve Ö.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ramazan Erbay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Ö.K. ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı Galericiler Sitesi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek bilgi aldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ramazan Erbay ile yaralanan Ö.K.'nin üzerinde çelik yelek bulunduğu öne sürüldü. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.