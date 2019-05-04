Karaman'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Karaman'da husumetli iki taraf arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Larende Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T. (15), husumetli oldukları Cengiz A.'nın büfesine giderek av tüfeğiyle ateş açtı. M.T., daha sonra kurşunladığı büfeye 300 metre ileride 1220 Sokakta bulunan evine koşarak gitti ve karşı tarafın gelmesini beklemeye başladı. Büfe sahibi Cengiz A. ile kardeşi Murat A., M.T.'nin arkasından eve gitti. M.T. evlerine gelen Murat A. ile Cengiz A. kardeşlere ateş etmeye başladı. M.T.'nin ateş etmesini engellemeye çalışan evdeki abisi Ramazan T. (29), kazara tüfeğin ateş alması üzerine boynundan vurularak ağır yaralandı. Cengiz A. da ayağına gelen saçmalarla yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri de yaşanan silahlı kavganın arasında kaldı. Yaralılardan Ramazan T., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Cengiz A. özel bir hastaneye götürüldü. M.T. ile Murat A., polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Olay anını yaşayan M.T.'nin annesi Saadet T. ise sinir krizleri geçirdi. Bir türlü hastaneye gitmek istemeyen Saadet T., görevliler tarafından güçlükle sedyeye alınarak hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı ev ve sokak ile kurşunlanan büfede çalışma yaptı. Öte yandan, husumetli tarafları barıştırmak için iki tarafın büyüklerinin uğraştığı öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.