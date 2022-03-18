Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alişahane Mahallesi 196 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.V. (20) tanıdığı ve kavgalı olduğu bir kişinin sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı. C.V. ateşlenen tabancadan eline ve bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayın yaşandığı sokakta güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Ekipler, yaya olarak kaçan saldırganı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.