Karaman'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobille iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan inerek diğer bir kişide araç içerisinden tabancayla iş yerinde bulunanların üzerine ateş etmeye başladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sırasında iş yerinde bulunan M.B., S.Ö. ve K.K. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.