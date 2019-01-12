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Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Karaman’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.


Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1497.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olduğu ileri sürülen iki grup karşılaştı. Kısa süre sonra şahıslar arasında yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kavgada iki taraftan A.Ş, H.Ş, M.Ü, E.Ü ve M.L, silahla ateş açılması, bıçaklanma ve darp sonucu yaralandı. Yaralılardan A.Ş ile H.Ş, Karaman Devlet Hastanesine, M.Ü.,E.Ü ve M.L'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişiyi ise gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi kavganın meydana geldiği sokakta inceleme yaparak delilleri topladı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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