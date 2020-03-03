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Karaman'da sporcular "Başımız Sağ Olsun" pankartı açtı

Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen müsabakalarda ve TFF U19 Amatör Futbol maçları öncesinde sporcular şehitler anısına "Başımız Sağ Olsun" pankartıyla sahaya çıkarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen müsabakalarda ve TFF U19 Amatör Futbol maçları öncesinde sporcular şehitler anısına "Başımız Sağ Olsun" pankartıyla sahaya çıkarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonrası şehit olan askerler anısına Karaman'da düzenlenen spor müsabakaları öncesi sporcular "Başımız Sağ Olsun" pankartıyla sahaya çıkarak şehitlerimiz için tek yürek oldu. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Yunus Emre Spor Salonu ve KMÜ Spor Salonlarında 15 ilden 24 takımın katılımı ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig'i Hentbol Çeyrek Final müsabakaları ve Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde Yunuskent Futbol Sahası'nda düzenlenen U19 Amatör Futbol maçları öncesinde takımlar, şehit olan askerler anısına "Başımız Sağ Olsun" pankartıyla sahaya çıkarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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