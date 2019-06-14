Karaman'da su baskınlarına belediye ekipleri anında müdahale etti

Şehrin bazı bölgelerinde aşırı yağışla birlikte meydana gelen su baskınlarına karşı Karaman Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatıyla sıkıntı olan bölgelere anında intikal ederek müdahalelerde bulundu. Aşırı yağış nedeniyle tıkanan rögarlar ekiplerin çalışmasıyla açıldı, ayrıca bodrum katları ve bahçelere dolan yağmur suları vidanjörler yardımıyla boşaltıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Bugün ani bastıran sağanak yağış ile bazı bölgelerde su baskınları yaşadık. Öncellikle bu afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Olayla birlikte harekete geçen ekiplerimiz hızlı bir çalışma yaparak baskın yaşanan bölgelere anında müdahale ile zararı en aza indirmeye çalıştı. İtfaiye, Fen İşleri, Park-Bahçe, Temizlik İşleri ve Su kanalizasyon Müdürlüğümüz teyakkuz halinde durmaya devam edecek. Zarar gören vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, belediye olarak her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.