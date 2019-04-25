Karaman'da suikast silahı ele geçirildi

Karaman'da çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenmesinin ardından polisin takibiyle yakalanan bir otomobilde suikast silahı kalem tabanca ele geçirildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamında Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde yaya devriye görevi ifa etmekte olan çarşı ve mahalle bekçilerinden oluşan ekibin şüphelendiği bir aracın takviye polis ekipleri tarafından takip edilerek yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan H.Ö. ve M.A. isimli şahıslar ile kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş vaziyette kalem görünümlü tabanca ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olan şahıslar hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından adli işlem başlatılmıştır” denildi.