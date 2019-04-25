İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karaman'da suikast silahı ele geçirildi

Karaman’da çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenmesinin ardından polisin takibiyle yakalanan bir otomobilde suikast silahı kalem tabanca ele geçirildi.

Karaman'da çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenmesinin ardından polisin takibiyle yakalanan bir otomobilde suikast silahı kalem tabanca ele geçirildi.


Karaman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamında Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde yaya devriye görevi ifa etmekte olan çarşı ve mahalle bekçilerinden oluşan ekibin şüphelendiği bir aracın takviye polis ekipleri tarafından takip edilerek yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan H.Ö. ve M.A. isimli şahıslar ile kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş vaziyette kalem görünümlü tabanca ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olan şahıslar hakkında '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından adli işlem başlatılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.