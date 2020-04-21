Karaman'da şüpheli ölüm

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde bir kişi, evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, ilçenin Adiller Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, sabah uyandıktan sonra tuvalete giden K.A, kapıyı açtığında evde birlikte kaldığı arkadaşı Hüseyin Bahar'ı (59) tuvaletin içinde yerde yatar vaziyette gördü. K.A, bunun üzerine durumu hemen polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Bahar'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Bahar'ın kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.