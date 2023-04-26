İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (31) yönetimindeki 70 EH 272 plakalı otomobil, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden itfaiye tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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