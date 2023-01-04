Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı: 7 gözaltı

Karaman'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların tamamlanmasının ardından çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. İkamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 277 adet sikke, 27 adet yüzük, 1 adet tarihi eser deri üzerine yazılmış kitap, 1 adet testi, 9 adet ok ucu, 28 adet muhtelif tarihi eser obje, 2 adet dedektör, 1 adet zemin ölçmede kullanılan cihaz ve dedektörlere ait muhtelif cihazlar ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.