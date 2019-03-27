İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın bir evde yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Paşabağ köyünde bir şahsın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu yönünde duyum alan ekipler çalışma başlattı. Mahkeme kararıyla şahsın evinde arama yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 116 adet sikke, 15 adet yüzük, 30 adet metal obje ve metal arama detektörü ve bir ruhsatsız av tüfeği buldu. Ele geçirilen tarihi eserler Karaman Müzesine teslim edilirken, ev sahibi T.T., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.