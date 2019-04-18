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Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın düzenlenen operasyonda tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın düzenlenen operasyonda tarihi eser ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eğilmez köyünde B.A. ve Y.A. isimli kişilerde tarihi eser bulunduğu yönünde duyum aldı. Bunun üzerine ekipler şahısları evlerinde mahkeme kararı ile arama yaptı. Yapılan aramada 40 adet Bizans dönemine ait bronz sikke, 2 adet obje, 4 adet tarihi dönemlere ait taş ve 1 adet metal arama detektörü ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler, müzeye teslim edilirken, şahıslar ifadeleri ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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