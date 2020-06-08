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Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

Karaman’da tarım işçilerini taşıtan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karaman'da tarım işçilerini taşıtan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.15 sıralarında Larende Mahallesi Larende Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.R.K. (45) yönetimindeki 63 AAU 669 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçit çıkışında devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte minibüste bulunan tarım işçileri S.K. (17), A.K. (18) ve K.O. (14) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan alt geçit, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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