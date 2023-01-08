Karaman'da tekvando kuşak sınavı yapıldı

Karaman'da 2023 yılı birinci dönem tekvando kuşak sınavı yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Karaman il temsilciliği faaliyet programında yer alan 2023 yılı birinci dönem kuşak terfi sınavı, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren spor kulüplerinden 450 sporcunun katılımıyla yapıldı. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak sınavında sporcular bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü. Her yaş kategorisinde sporcunun yer aldığı sınavlara sporcu aileleri ve vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kuşak sınavı sonunda bir üst kemere yükselen sporcular mutluluklarını ise havaya kemer fırlatarak kutladı.

Sporcuların heyecanına ortak olan ve sınav boyunca sporcuları yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Yılın ilk kuşak sınavında bir üst kemere terfi eden sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum. 450 sporcumuzun yer aldığı terfi kuşak sınavında bizlerde sporcularımızın heyecanına ortak olarak, onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Özellikle sporcularımızın ailelerine göstermiş oldukları fedakârlık ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah buradan yetişen yetenekli sporcularımız ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir” dedi.