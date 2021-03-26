Karaman'da tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

Karaman'ı Mersin'e bağlayan Sertavul geçidinde yoğun tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Karaman'da ve yüksek kesimlerde sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan bin 650 rakımlı Sertavul geçidinde ise zaman zaman oluşan yoğun tipi ve buzlanma ulaşımın aksamasına neden oluyor. Karaman ile Mersin sınırı arasında kalan 2 kilometrelik kısımda tipi ve buzlanmadan kaynaklı olarak büyük araçlar rampayı tırmanamayarak yolda kalıyor. Karaman çıkışında Bölge Trafik ekipleri de bu istikamete giden büyük araçları bekletirken, kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin ise geçişine izin veriyor.

Karayolları ekipleri de tipi nedeniyle yolda oluşan buzlanma nedeniyle tuzlama ve kürüme çalışması yapıyor.