İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da tıra çarpan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Karaman’da otomobilin önünde seyreden tırı sollamak isterken arkadan çarparak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilin önünde seyreden tırı sollamak isterken arkadan çarparak refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa C. (55) yönetimindeki 70 FC 533 plakalı otomobil, önünde seyreden V.A. (50) idaresindeki 01 ACM 072 plakalı tırı solladığı sırada arkadan çarpması sonucu aracının kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe C. (29) yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.