Karaman'da TOKİ Ortaokuluna kütüphane

Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini okul yöneticileriyle birlikte kesen İl Müdürü Abdurrahman Kurt öğrencilerin geleceğine ışık tutacak kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kurt, “Çocuklarımıza ve gençlerimize kitap ve kütüphane alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu noktada okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz önemli bir işe imza attılar. Bu güzel kütüphanenin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program, açılan kütüphanenin davetliler tarafından gezilmesiyle sona erdi.