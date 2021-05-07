Karaman'da trafik kazaları şehir polis kamerasına yansıdı

Karaman'da kavşaklarda meydana gelen üç ayrı trafik kazası şehir polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan kazada ticari taksiyle çarpışarak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İlk kaza, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmakta olan ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından yere savrulan motosiklet sürücüsü bir süre yerden kalkamazken, yardımına çarptığı ticari taksinin sürücüsüyle çevredeki vatandaşlar koştu.

Diğer kaza ise Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Kavşakta iki otomobil çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazada otomobillerden birisi ters dönerek savruldu.

Son kaza da Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi. İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.