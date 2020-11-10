Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güldere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki 33 DBR 56 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuyoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.