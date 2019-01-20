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Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Hisar Mahallesi İsa Kiriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Musa B. yönetimindeki 70 EY 349 plakalı otomobil ile Ali K. idaresindeki 70 EU 557 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 70 EU 557 plakalı otomobilde bulunan Burak T. (6) ile Cennet Sude T. (3) yaralandı. Yaralı iki çocuk çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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