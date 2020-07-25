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Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü

Karaman’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Damlapnar köyü Sumaklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait tarlayı sürmekte olan İsmail Topuz, kullandığı traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemeleri üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Topuz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Topuz'un cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Topuz'un yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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