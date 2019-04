Karaman'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Karaman'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, "Halkımızın huzuru ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı, 174 yıldır anayasal ve demokratik hukuk düzenini meşru kurallar içinde yaşatmak için yasalardan ve milletimizden aldığı güçle görevini yerine getirmek için her türlü çabayı sarf etmektedir” dedi. Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti:

“Polis teşkilatımız, kullandığı araç-gereç ve ekipmanlar bakımından her geçen gün kendisini yenilemekte, teknolojik kabiliyetini geliştirirken bir yandan da eğitim seviyesi yüksek personel istihdamı ile suç ve suçlu ile mücadele noktasında son derece başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Karaman Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımıza etkili, süratli ve kaliteli bir hizmet verebilmek amacıyla, üstün bir çalışma azmi ile görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Suçun önlenmesi, suçluların adalete teslimi noktasında mevcut ekiplerimize ilave olarak kısa bir süre önce müdürlüğümüzde göreve başlayan 76 çarşı ve mahalle bekçimiz ile cadde ve sokaklarımız çok daha güvenli hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını sürdürebilmesi için başta asayiş ve trafik hizmetleri olmak üzere yoğun bir şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çok daha güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için, bütün okullarımızla personelimiz irtibatlandırılmış, istenmeyen olayların cereyan etmesi halinde en kısa sürede müdahale edebilmek için gerekli önlemler alınmıştır. Organize ve terör örgütlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yine alanında uzman ekiplerimiz tarafından planlı ve operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Karamanlı hemşehrilerimizin bizlere olan desteği ve güvenine layık olabilmek için üstlenmiş olduğumuz tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeye devam edeceğiz. Halkımızın temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması adına anayasa ve kanunların bizlere vermiş olduğu yetki çerçevesinde üstün gayret, özveri ve disiplin anlayışı içerisinde görevimizi yerine getireceğiz. Halkımızla olan iyi ilişkilerimizi daha iyi bir seviyeye çıkarabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere verilen görevi layıkıyla yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yoktur. Bu vesile ile sizlere ve sizler kadar fedakar ailelerinize de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anarken, tüm teşkilat mensuplarımızın 10 Nisan Polis gününü kutlarım.”

Törene, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile teşkilat mensupları katıldı.