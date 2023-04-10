Karaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı kutlandı

Karaman'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar saat 10.00'da Karaman İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Oğuzhan ile Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Aydın Karan'ın Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Buradaki törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti Karaman Milletvekili Adayları Osman Sağlam ile Fatma Coştu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar öğleden sonra Hamidiye Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.