Karaman'da uçurtma şenliği

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri "23 Nisan Uçurtma Şenliği" etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerle uçurtma uçurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından (KYK) Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "23 Nisan Uçurtma Şenliği" etkinlikleri Karaman'da da gerçekleştirildi. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri ve gençlik liderleri, minik öğrenciler ile birlikte Türk Dünyası Kültür Parkında düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Şenlik kapsamında KYK'lı öğrenciler ve gençlik liderleri, minik öğrencilerle uçurtma uçurup, geleneksel çocuk oyunlarından yakan top ve mendil kapmaca oynadı. Aynı anda 150 uçurtmanın gökyüzünde uçmasını izleyen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kendilerini unutmadıkları için üniversiteli abi ve ablalarına teşekkür etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversiteli öğrencilerle minik öğrencileri uçurtma şenliğinde bir araya getirdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Gençlerimizin toplumsal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak, üretkenlik düzeylerini yüksek tutmak ve toplumda birlik ve beraberlik duygularını artırmak adına düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımızın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. KYK'lı öğrencilerimiz ve minik öğrencilerimiz ile birlikte unutulmaz bir 23 Nisan yaşadı. Tüm çabamız ve gayretimiz bu özel günde çocuklarımızı mutlu etmek ve onlara unutulmaz bir gün yaşatmaktı. Etkinliğimiz hem onlar hem de bizim için güzel bir anı oldu” şeklinde konuştu.

Türk Dünyası Kültür Parkında düzenlenen uçurtma şenliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen, Piri Reis Yurt Müdürü Yakup Koçak, gençlik liderleri, üniversite ve ilkokul öğrencileri katıldı.