Karaman'da üniversite ile belediye tarafından ödüllü hikaye yarışması düzenledi

Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Türkiye'deki tüm örgün öğretim üniversite öğrencileri arasında “Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu hikaye yarışması düzenledi.

Türk Dilini korumak, doğru kullanmak, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Yunus Emre'nin barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemini günümüzde yeniden hakim kılmak amacıyla Karaman Belediyesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından hikaye yarışması tertip edildi. Türkiye'deki tüm örgün öğretim üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya müracaatlar, 11-29 Mart tarihleri arasında iki aşamalı başvuru şeklinde yapılabilecek. İlk başvuru; bilgisayar ortamında yazılan metin bizimyunusmu.edu.tr adresine bir rumuz ismi ile gönderilecek, ikinci aşamada ise; metnin çıktısı bir dosya içerisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla iletilecek. 30 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak sonuçlarla birlikte birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye de 3 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca beş kişiye de bin TL'lik teşvik ödülü verilecek. Yarışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen öğrenciler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan bilgi alabilecekler.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, tüm öğrencileri hikaye yarışmasına katılarak yazarlık deneyimlerini geliştirmeye davet etti.