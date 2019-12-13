İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Gönüllülerden toplanan kitaplar ile Kazım Karabekir ilçesinde bulunan bir kafeye kitaplık oluşturan öğrenciler, oluşturdukları alanda bulunan kitapları arkadaşlarıyla birlikte okumanın keyfini yaşadı. Amaçlarının kitap okumaya dikkat çekmek olduğunu belirten Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu Başkanı Bayram Dinke, "Kitapların sadece kütüphanelerde değil, yaşamın her anında yanı başımızda bulunması gerekir" dedi.


Yaptıkları etkinlikle özellikle gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmeyi amaçladıklarını ve kafedeki kitapları isteyen herkesin alıp okuyabileceğini söyleyen Dinke, projenin ikinci adımında ilçede bazı duraklarda bulunan kitap kutularını aktif hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.