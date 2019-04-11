Karaman'da üniversite sanayi işbirliği devam ediyor

Dr. Mehmet Akgül, üniversite ile işbirliği protokolü imzalayarak eğitim faaliyetlerine destek sağlayan firmalara nezaket ziyaretine devam ediyor.

Rektör Akgül'ün firma ziyaretlerinde ikinci durağı Akar Mühendislik firması oldu. Ziyarette Rektör Akgül, Genel Müdür Mustafa Akın'dan firma ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Rektör Akgül ile Mustafa Akın üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapılabilecek projeler ve Karaman'a daha fazla katkı sağlayabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundular. Rektör Akgül, çalışmaların yalnızca Karaman için değil ülkemiz için de fayda sağlayacak nitelikte olduğunu ifade ederek, firma ile üniversite arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi yönünde temennilerini iletti.

KMÜ öğrencilerinin "Kablosuz Enerji Transferi ile Elektrikli Taşıt Şarj İstasyonu” isimli TÜBİTAK 2209-B projesinin sanayi danışmanlığını da yapan Genel Müdür Mustafa Akın ise Rektör Akgül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, imzalanan protokol kapsamında stajyer öğrencilerin yaz aylarında firmada yapacakları staj süreci ve yine firmanın üniversite laboratuvarlarına hibe edeceği ürünler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyarette Rektör Akgül'e, KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Üner, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selami Balcı eşlik etti.