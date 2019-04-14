Karaman'da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman'da Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk'ün podyuma çıktığı defilede gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri tanıtıldı.

Bir otelde gerçekleşen defileye Karamanlı bayanlar büyük ilgi gösterdi. Defilede bu yılın modası gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri ünlü mankenlerin de aralarında bulunduğu 14 manken tarafından tanıtıldı. Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk'ün de podyuma çıktığı ‘Yaz Düğün Şenliği' adı altındaki defile yaklaşık bir saat sürdü.