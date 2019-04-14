İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karaman'da ünlü mankenlerden gelinlik defilesi

Karaman’da Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk’ün podyuma çıktığı defilede gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri tanıtıldı.

Karaman'da Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk'ün podyuma çıktığı defilede gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri tanıtıldı.


Bir otelde gerçekleşen defileye Karamanlı bayanlar büyük ilgi gösterdi. Defilede bu yılın modası gelinlikler ve farklı makyaj-saç modellerinin konseptleri ünlü mankenlerin de aralarında bulunduğu 14 manken tarafından tanıtıldı. Şebnem Schaefer ve Tuğba Melis Türk'ün de podyuma çıktığı ‘Yaz Düğün Şenliği' adı altındaki defile yaklaşık bir saat sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.