Karaman'da üretilen steril dolap, eşyaları virüslerden arındırıyor

Karaman'da bir firma tarafından üretilen steril dolap, içine konan tüm eşyalardaki virüs ve bakterileri öldürüyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir steril firması, havadaki ozon gazını yoğunlaştırarak virüsleri yok eden steril dolap üretti. Üretilen dolap ilgili bilgi veren Firma Yetkilisi Adem Kocatürk, bütün dünyanın yaklaşık 1 yıla yakındır korona virüs ile mücadele ettiğini söyledi. Kendilerinin de şirket olarak bu sürece katkı sağlamak adına AR-GE ekipleri ve mühendislerle arayış içine girdiklerini ifade eden Kocatürk, yürüttükleri çalışmalar sonucunda içindeki tüm malzemelerdeki virüs ve bakterileri yok eden bir dolap üretmeyi başardıklarını bildirdi.

Kocatürk, "Üretilen dolabın içindeki elektronik, metal ve plastik ürünler ile gıdaları, kıyafetleri 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ısıya ve suya maruz bırakmadan steril edebildiğini vurgulayarak, "Sadece bir tuşla, dolabın içerisine sığa bilecek tüm eşyalar dakikalar içerisinde yüzde 99,9 steril olmaktadır. Özellikle sağlık kuruluşları başta olmak üzere herkes için ideal bir ürün" dedi.

Dolabın Türk mühendisleri tarafından yapıldığının altını çizen Kocatürk, "Ürün satışa sunulmadan önce birçok aşamadan geçti. Test edilmesi ve gerekli sertifikaların alınması gerekiyordu. Birçok üniversitede bu testler yapıldı, izinler alınıp onay verildi. Şimdi ülke genelinde ve yurt dışında satmayı planlıyoruz. Ülkemizle birlikte tüm dünyaya arz edilecek. Ürünün dünyada herhangi bir örneği yok. Buna benzer cihazlar var. Örneğin içerideki ürünü ultraviyole ışınlarla dezenfekte ediyor. Ancak bu cihaz farklı. Bu cihaz, ozon gazı ve hava teknolojisi ile çalışıyor. Ülkemizde bir ilk olan sistemimiz, havada bulunan ozon gazının yoğunluğunu artıran bir teknoloji kullanarak virüs ve benzeri bakterileri öldürüyor. Yani dolap içerisinde havanın ulaştığı her yer sterilize oluyor. Kullanılan malzemelerin sağlığa bir zararı yok. Ürünlere zarar vermiyor" diye konuştu.

Ürünün çok yakında satışına sunulacağını da belirten Kocatürk, virüslerle mücadeleye katkı sağlayabilmesi için herkesin alabileceği bir fiyatta olacağını sözlerine ekledi.