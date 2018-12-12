Karaman'da uyuşturucu hap operasyonu: 1 tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu etkisi yapan haplardan sattıkları ileri sürülen F.Ö. (19) ve F.S.'yi (24) takibe aldı. Şüphelileri otomobille giderken durdurarak gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada 245 adet hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ö. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.