Karaman'da uyuşturucu hap operasyonu

Karaman'da jandarmanın yaptığı operasyonda 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Y.Ç. (25) isimli şahsın Karaman merkez ve köylerde uyuşturucu hap satacağı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Y.Ç.'yi gözaltına alarak mahkeme kararıyla şahsın Karaman'daki evinde arama yapan ekipler, 4 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Y.Ç. daha sonra adliyeye sevk edildi.