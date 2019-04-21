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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karaman’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osman T. (27) ile Gamze A.'nın (19), il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, şüphelilerin aracını Karaman-Mersin karayolu üzerinde bulunun polis kontrol noktasında beklemeye başladı. Kontrol noktasına gelen aracın ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasıyla panikleyen Osman T. ve Gamze A., yakalanıp gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 875 gram esrar ele geçirildi. Ekipler daha sonra Osman T. ve Gamze A.'nın evlerinde arama yaptı. Osman T.'nin evinde, 120 plastik bardak ve saksıya ekilmiş kenevir, 40 gram esrar ve 62 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında Osman T.'nin evinde uyuşturucu bulunması nedeniyle eşi Fadime T. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman T., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Gamze A. ile Fadime T. serbest bırakıldı.

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