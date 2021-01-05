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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler A.U, B.U. ve A.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda ecstasy, metamfetamin ve sentetik haplar ile iki tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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