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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Karaman’da narkotik polislerinin 2 araçta ve 2 evde yaptığı aramalarda 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar maddesi ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi.

Karaman'da narkotik polislerinin 2 araçta ve 2 evde yaptığı aramalarda 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar maddesi ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 araçta ve 2 evde arama yaptı. Yapılan aramalarda Mersin ve Antalya'dan Karaman'a getirildiği tespit edilen 4 bin 742 adet uyuşturucu hap, 5 adet reçeteye tabi hap, 1 gram esrar maddesi ve 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler Ü.P. (52), G.P. (43), A.G.(48), D.G.(44) adliyeye sevk edildi.

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