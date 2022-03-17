İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde duyum alınması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.H.M, C.B, İ.K, N.G, H.D. ve V.K. isimli kişileri yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 112 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap ile bunları kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.M, C.B, İ.K. ve N.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.D. ve V.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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