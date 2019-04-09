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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüphelide adliyede

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.


Alınan Bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, yeşil reçete ile satılan hapların ticaretini yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında A.A. (32), M.Ü. (25), M.T. (24), E.Ş. (27), ve M.K. (24), yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 873 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

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