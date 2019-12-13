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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ü. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda K.Ü'yü yakalayarak gözaltına alırken, 461 adet reçeteye tabi hap ile 4 gram esrar maddesi ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Koltuk değnekleriyle yürümekte güçlük çeken şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere “Yandan durayım da öyle çekin” diye seslendi.

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