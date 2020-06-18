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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö, H.S. ve M.C.G. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada ise bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.Ö. ile H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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