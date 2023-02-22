Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 12 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 16 adrese şafak operasyonu düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 2'si kadın 12 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanmasına yönelik ise çalışma başlatıldı. Şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.