Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun halen devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.