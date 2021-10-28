Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.K.'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin gösterdiği yerde yaptıkları aramada fişek halinde 3 gram metamfetamin, 28 adet sentetik hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme keskisi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.