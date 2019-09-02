Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman'da uyuşturucu hap ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K. isimli şahısların Hatay'dan Karaman'a yüklü miktarda uyuşturucu hap getirecekleri yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şehir girişindeki uygulama noktalarında tedbir aldı. Ekipler, Karaman-Konya karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında Ayşe E. ile Mahmut K.'nın içinde bulunduğu yolcu otobüsünü durdurarak şahısları gözaltına aldı. Şahısların valizinde arama yapan ekipler, 2 bin 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlının Karaman'da bağlantı kurdukları Kenan G. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisin Kenan G.'nin evinde yaptığı aramada ise ruhsatsız bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.