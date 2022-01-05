İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A ve A.A'yı uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada 10.30 gram eroin, 41.80 gram metamfetamin ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A serbest kalırken, A.A, mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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